Skupina Smartwings kvůli krizi propustí až 600 zaměstnanců

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Bude se to týkat pilotů, pilotek, stevardů, stevardek i provozních a administrativních pracovníků a pracovnic. Důvodem mají být finanční problémy po koronavirové krizi. Společnost Smartwings to oznámila v pondělí.