Škoda Auto zastaví na týden výrobu, stojí i kolínská automobilka

Teď však zatím trvá výrobní krize. Škoda využila dříve předjednaný termín hromadné dovolené na pondělí 27. září, která se spojí s úterním státním svátkem sv. Václava. „Zároveň na to navážeme zrušením směn až do konce týdne, a to včetně přesahu do sobotních směn. Tím vyřadíme z provozu produkci po celý týden,“ potvrdil předseda odborů ve Škodováckém odboráři Jaroslav Povšík, podle něhož se zdá, že situace do konce roku neumožní plnou výrobu včetně flexisměn a využívání atypických směnných modelů.