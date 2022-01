Síkela zaúkoloval ERÚ. Do dvou týdnů chce návrhy řešení situace na energetickém trhu

Do jednoho měsíce pak Síkela chce dostat strategický výhled, případně i konkrétní legislativní návrhy. Řekl to v úterý novinářům po jednání se zástupci ERÚ.

"Já jsem samozřejmě velmi nespokojen s tou situací a vyzval jsem ERÚ k tomu, aby se zamyslelo nad tím, co jsme se z této situace naučili. A vyzval jsem je, abych do 14 dnů dostal na stůl návrhy řešení stávající situace. To znamená, jaká opatření bychom mohli přijmout teď rychle. To je to rychlé řešení stávajících problémů," řekl Síkela.