Síkela: Stát by v nouzi omezil teplo pro domácnosti, aby udržel klíčový průmysl

Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.

„Dělali bychom to za cenu toho, že bychom se snažili udržet klíčové složky průmyslu v chodu. To je klíčové i pro samotné domácnosti, protože i ony jsou zaměstnanci celé řady firem nebo jsou odběrateli klíčových produktů některých firem,“ vysvětlil Síkela.

V úterý však k tomu neočekává konkrétní závěry, ministři by se podle něj měli návrhem zabývat spíše obecně. Diskutovat tak budou například o aktuálním energetickém vývoji, o krocích jednotlivých států v Evropě nebo o dalších očekáváních do budoucna.

Řada odborníků kritizuje to, že ve zveřejněném návrhu úsporného tarifu na energie chybějí konkrétní částky. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl novinářům, že o nich rozhodne vláda na řádném jednání. „Chceme to udělat určitě do konce srpna,“ uvedl.

„Dnes se chceme poradit o všech aspektech, které to s sebou nese, a dopadech jak na státní rozpočet, tak na to, jak najít tu správnou cestu, aby to co nejvíce lidem pomohlo,“ dodal.