Severočechům voda zdraží, pak zlevní

„Tato částka se často redukuje na jediné číslo ‚cena vody‘, ale je důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, to je náročný a nákladný proces,“ řekl ke zvýšení ceny vody generální ředitel SVS Bronislav Špičák.