Šéf VZP Kabátek: Za dva roky jsme na péči přidali 25 miliard

Stačí pár čísel. Jen VZP plánuje dát letos na zdravotní služby o 15 miliard víc než loni. To je nárůst devět procent, což je nejvíc v historii. Když se podíváme ještě o kousek dál, do roku 2017, a srovnáme to s letošními náklady, tak posíláme do všech zdravotnických zařízení za léčbu stejného počtu klientů dokonce 25 miliard korun navíc. Loni či před dvěma lety na péči bylo, tak proč by na ni nemělo být teď, když jsme 25 miliard přidali?