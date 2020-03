Šéf Hospodářské komory Dlouhý: Podporu vlády vítáme, provedení je horší

„Vítáme vládní podporu a všechny kroky schválené v minulých dnech, tedy odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům od března do srpna, promíjení červnových záloh na daň z příjmu fyzických a právnických osob a další. Samozřejmě že to velmi vítáme a děkujeme za to,” uvedl Dlouhý.

„Obávám se, že nepotřebujeme každý den nové tiskové konference o přípravě nových programů. Raději bychom byli, kdyby stávající opatření byla převedena co nejrychleji do konkrétní realizační praxe,“ konstatoval Dlouhý.

„Vláda také schválila kurzarbeit. Ale trvalo to celý týden, než jsme dostali základní informace,“ dodal.

„V původním návrhu kurzarbeitu se předpokládalo, že zaměstnavatel bude z náhrad mezd odvádět zdravotní a sociální pojištění. To by znamenalo, že z každé stokoruny kompenzace by zaměstnavatel hned 34 korun odvedl zpět,“ připomněl.