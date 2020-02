Šéf Credit Suisse po skandálu se špehováním končí, akcie banky klesly

Thiamův nástupce Gottstein v bankovnictví pracuje přes 30 let, z toho 20 let pro Credit Suisse. Má zkušenosti z investiční banky v Londýně, zabýval se i privátním bankovnictvím.

„O sledování dvou bývalých kolegů jsem nevěděl,” uvedl Thiam v prohlášení. "Credit Suisse to bezpochyby poškodilo a vyvolalo to úzkost a bolest. Je mi líto, že k tomu vůbec došlo, nikdy se to nemělo stát," dodal Thiam.