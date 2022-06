Schodek rozpočtu by měl být podle Stanjury příští rok nižší než letošních 280 miliard

Schodek státního rozpočtu by měl být podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) příští rok nižší než letos, na který je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Zároveň by Stanjura chtěl dodržet plány vlády na konsolidaci veřejných financí. Ty počítají s poklesem deficitu veřejných financí v roce 2024 pod tři procenta. Vyplývá to z rozhovoru Stanjury pro agenturu Reuters.