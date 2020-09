Schillerová by chtěla ještě víc zdanit tabák a hazard

Schillerová Právu řekla, že už od příštího roku by chtěla více zdanit zahřívaný tabák. Spotřební daně u neřestí šly přitom nahoru už letos v lednu a Sněmovna navíc na začátku července v prvním čtení podpořila vládní daňový balík na příští rok, který počítá mj. s tříletým zvyšováním spotřební daně u tabáku a cigaret. Daň by měla v letech 2021 až 2023 růst zhruba o pět procent ročně.

„Zvažuji, že do daňového balíčku navrhnu zvýšení zdanění zahřívaného tabáku. To je dnes zhruba na polovině hodnoty zdanění cigaret. Uvažujeme, že to zvedneme zhruba na 75 procent hodnoty cigaret. Desítky miliard z toho nebudou, ale nějaké tři a půl až čtyři miliardy ano,“ uvedla Schillerová.

„Co se týče tvrdého alkoholu, tam jsme zvedali od 1. ledna o deset procent, přece jen to byl skok. V tuto chvíli to necháme být,“ dodala.

Na dotaz, zda by vyšší zdanění mělo dopadnout také na hazard, šéfka státní kasy odpověděla, že to má v plánu. „Hazard zvažujeme, určitě,“ řekla. Prosadit se proti hazardní lobby je ale podle ní těžké, což se ukázalo i v minulosti.

Zatím není v tomto případě jasné, zda by šéfka státní kasy návrh vložila ještě do daňového balíčku pro druhé čtení ve Sněmovně, nebo by vyšší zdanění hazardu muselo počkat až na balíček na rok 2022. „Budu si zjišťovat podporu v parlamentu, jaké množství energie musíte vynaložit, aby to nespadlo pod stůl,“ konstatovala.

Podle zjištění Práva by ale Schillerová pro vyšší zdanění hazardu podporu ve Sněmovně pravděpodobně sehnala. „Ano, takový návrh má obecně naši podporu,“ reagoval pro Právo ministr vnitra a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček.

Počítat by se dalo i s komunisty. Poslanec KSČM a člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš Právu řekl, že o plánu na další zdanění hazardu již slyšel. „Paní ministryně teď hledá všechny možnosti úspor. Počítám, že se ještě objeví dnes již ‚klasika‘ – zvednutí daně z kouření, z lihu a právě zmíněný hazard. Možná že v současné těžké situaci mohou projít i návrhy, které dříve neprošly,“ uvedl.

Zvýšením spotřebních daní se ale podle Dolejše rozhodně nepodaří získat desítky miliard, které ve státním rozpočtu budou v příštích letech chybět. Jen chystané zrušení superhrubé mzdy přitom sníží příjmy rozpočtu zhruba o 75 miliard. S jakým návrhem deficitu rozpočtu 2021 Schillerová přijde, zatím neprozradila.

„Problém vidím také v tom, že sice bude na jedné straně více z daně, ale na straně druhé to může vést k nižším výnosům, protože provozovatelé mohou přesunout svou činnost jinam, a ti, kdo se hazardu účastní, mohou být méně aktivní. V tom je debata o reálném výnosu z hazardu složitá,“ upozornil Dolejš.

Zdanění tvrdého hazardu je podle expertů namístě. Současné daňové rozdělení podle nich nedává žádný smysl. „Mnohem logičtější a ekonomicky výhodnější by byl procentuálně vyšší výběr z automatového hazardu, který má podle výročních zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti podíl na celkovém objemu hazardu vysoko nad 50 procent. Takto to nedává smysl ani z hlediska ekonomického, ani adiktologického a bude to potřeba změnit,“ řekl Právu Martin Svoboda, předseda spolku Občané proti hazardu.

Více se zdanily jen loterie

Podle materiálu, který už leží ve Sněmovně, by mělo již navržené tříleté zvýšení spotřební daně u cigaret a tabáku přinést do rozpočtu v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v letech 2022 a 2023. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů, snížením celkového počtu spotřebitelů a s poklesem spotřeby tabákových výrobků.

Zhruba o deset procent stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, již od letošního ledna. Ceny cigaret se výrazně zvedly na konci jara, poté, co zmizely poslední zásoby kuřiva s nižšími spotřebními daněmi a do trafik zamířily tabákové výrobky s novými kolky.

Krabička nejběžnějších cigaret tak zdražila zhruba o 13 korun. V červenci ceny tabákových výrobků meziročně vzrostly o 13,8 procenta, lihoviny pak podražily o 10,6 procenta. Podle ekonoma Štěpána Křečka lze zdražování neřestí očekávat i v následujících měsících.

Co se týká zdanění hazardu, Sněmovna loni v listopadu při hlasování překvapivě schválila návrh Ondřeje Veselého (ČSSD), který zvýšil sazbu zdanění loterií z tehdejších 23 na 35 procent. I vláda ovšem navrhovala navýšení, a to na 30 procent.