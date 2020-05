Šanci levně doplnit ropu stát propásl

V březnu jste navrhoval do státních rezerv dokoupit ropu, která byla na historických minimech. Vláda to ale neřešila, není to škoda?

Česká republika dlouhodobě neplní zákon a evropské nařízení, které říká, že bychom měli mít zásoby na minimálně 90 dnů čisté spotřeby. To nesplňujeme od roku 2017, nyní jsme v situaci, kdy máme zásoby na 84 dní.

V březnu proto správa upozornila ministerstvo průmyslu a obchodu na to, že doba na nákup ropy je více než příznivá. Odpověď byla jednoduchá, stát se v té chvíli koncentroval na vyřešení koronavirové situace. V té době se kalkulovaná cena na nákup pohybovala mezi 350 a 450 miliony korun, teď jsme u stejného objemu v řádu 500 až 600 milionů, ale i to je pořád velká úspora. Ještě loni bychom totiž za stejné množství zaplatili jednu miliardu korun. Osobně si myslím, že tak nízké ceny se dlouho nemusí vrátit. Je to ale rozhodnutí vlády a my ho akceptujeme.

Je ale nutné ropu dokupovat?

Dlouhodobě se vede politická debata, zda se má nakoupit ropa, nebo ropné produkty. Ropa dává smysl z několika důvodů. Je otázkou státní energetické koncepce směřovat k ropě lehké, která je využitelná v rafinerii v Kralupech nad Vltavou, pro tu totiž v zásobách nemáme ani barel. Kdyby se nedej bože stal na ropovodu TAL (z Terstu do střední Evropy) podobný problém s kontaminací ropy jako loni v květnu na ropovodu Družba, tak rafinerie v Kralupech nepojede.

Uvažovali jste i o větším navýšení než jen na 90 dní? Byly by skladovací kapacity?

Ne, hovoříme o 85 tisících tunách lehké ropy na 90 dní. Potom by se nakupovaly ropné produkty. Pokud vím, tak Čepro z hlediska ropných produktů kapacitu má.

Stát nyní správu pověřil centrálním nákupem ochranných pomůcek. Zvládnete to?

Na začátku krize byly v nouzových zásobách tři položky, teď vláda rozhodla, že jich bude třináct, z toho jedna položka jsou i suroviny na výrobu dezinfekce. Rozšíření je výrazné, je logické, že z tohoto pohledu to staví správu před velké úkoly z hlediska zakázky a naskladnění.

Železniční cisterny Státní správy hmotných rezerv (SSHR). Foto: SSHR

Centrální zadávání ale dává logiku. Pokud by si každé ministerstvo zadávalo vlastní zakázky, bylo by to čerpání personálních kapacit a všichni by soutěžili na stejném trhu. Krok vlády považuji za velice rozumný.

Jak budete nakupovat?

Vláda jednoznačně řekla, že se bude nakupovat prostřednictvím otevřeného řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Ve Sněmovně je teď novela zákona. Podle opozice umožní neprůhledné nákupy. Jak se na novelu díváte?

Jako správa každé zjednodušení zákona při zachování transparentních postupů samozřejmě vítáme. Přišli jsme i se svým návrhem novely zákona, ten ale nakonec nebyl vládou ani projednán.

Co jste navrhovali?

Chtěli jsme, abychom měli tři měsíce výjimku z důvodu pořizování státních hmotných rezerv, jakmile skončí nouzový stav nebo vidíme na obzoru mimořádnou situaci. Šlo o zjednodušení s cílem lépe a velice rychle zajistit připravenost státu na další potenciálně krizovou situaci, není to nic proti transparentnosti. Po skončení krizové situace je tady totiž vždycky období, kdy dochází k dořešení následků, případně k novým návrhům. Pokud výjimku nemáme, postupujeme striktně podle zákona – a to stojí čas.

Těžební věž v Texasu Foto: Angus Mordant, Reuters

Výjimka, kterou jsme navrhovali, říká, že po ukončení nouzového stavu je stát ve složité tržní situaci, protože trh je nedostatečně saturován dodavateli. Vypisování znamená administrativní komplikace i pro potenciálního dodavatele a je na něm, zda nevyužije soukromého odběratele, kde takové komplikace nejsou.

Objevují se varování před druhou vlnou nákazy na podzim. Stihnete za současných podmínek vše nakoupit?

Na mně je dodržet usnesení vlády. Nejprve musíme dostat požadavky od konkrétních resortů včetně konkrétní specifikace. To bychom podle usnesení vlády měli mít do 8. června. Nejsou brýle jako brýle, není ochranný oblek jako ochranný oblek. Otevřené výběrové řízení má své lhůty. Zpravidla se od momentu zveřejnění uzavírá nejméně za 30 dní, aby byla přiměřená lhůta pro podání nabídek, případně doplnění dotazů. Až po otevření nabídek, pokud se nikdo neodvolá, může dojít k plnění.

Nouzový stav pro vás musel být ostrou prověrkou…

Když 13. března přišel první požadavek, rozváželi jsme po jednotlivých kartonech. Na konci nouzového stavu byly jednotlivé závozy již na kamionech. Sklad v Sedlčanech vyskladnil po dobu nouzového stavu do konce minulého týdne kolem 50 milionů různých kusů ochranných pomůcek. To není malé číslo.

Správa odvedla mimořádný kus práce. I po ukončení nouzového stavu ve skladu v Sedlčanech pracují i zaměstnanci administrativy. Pomoci nám přišli kolegové z Nejvyššího kontrolního úřadu. Byl to jediný úřad, který se ptal, zda nepotřebujeme pomoc. Nastupovali k nám každý den od rána do večera a patří jim za to ohromný dík.