Samoživitelky děsí Vánoce i ceny energií

Vysoké ceny na burzách se ale podepíší i na zálohách u klasických smluv. „Dopis od dodavatele energie mě dost vykolejil. Jsem na pracovní neschopnosti, nemoc se mi stále vrací, dojíždím až do Olomouce na onkogynekologii a otec dětí nehradí výživné, takže je to teď pěkná rána pod pás,“ popsala svou situaci v šetření jedna ze samoživitelek.

Když bude nejhůř, zvažují si půjčit od svých známých nebo si budou hledat brigádu, a to navíc ke svému standardnímu zaměstnání. Zhruba třetina samoživitelek by na půjčku ani nedosáhla z důvodu nedostatečných příjmů.

„Dcera Natálka má naštěstí dotované obědy z úřadu práce, ale syn Matyáš nyní nastoupil do školky a obědy musím platit sama. Je to osm set korun měsíčně a další výdaj z rozpočtu, ale školku potřebuje, aby byl alespoň trošku mezi dětmi,“ okomentovala to jedna z nich.

Blížící se Vánoce pociťují samoživitelky jako náročné období, a to nejen z ekonomických důvodů, ale také z psychických. Rády by svým dětem udělaly Vánoce podle jejich přání, většina z nich si to však nemůže dovolit. Každá čtvrtá maminka odpověděla, že si může na Vánoce dovolit nakoupit jídlo a dárky do zhruba tří tisíc korun.