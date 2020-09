Sadařům chybějí zahraniční česači, úroda jablek bude opět podprůměrná

Letošní sklizeň jablek v Česku bude z dlouhodobého hlediska podprůměrná, na úrovni 111 605 tun. V porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 8,5 procenta, ale ve srovnání s průměrem sklizní posledních pěti let půjde o propad o 12 procent. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek provedeného k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).