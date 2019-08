S vlakem na vodík jsou v Německu spokojeni, na koleje vyjedou další

Spokojenost vyjadřuje i společnost EVB, která si vlak od Alstomu objednala. Do konce roku 2021 by tak na stokilometrové trase mělo jezdit celkem 14 vodíkových vlaků, které postupně nahradí flotilu dieselových lokomotiv, uvedl server Nord24.

To by se však v budoucnu mělo změnit. Od roku 2021 by měly být přímo na dráze v provozu vodíkové čerpací stanice a část vodíku by měla být generována prostřednictvím větrné energie. V ideálním případě by časem vodík pocházel pouze z čisté energie.