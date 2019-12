S novým jízdním řádem zdraží jízdné

„Například základní cena jízdenky z Prahy do České Třebové stoupne z dosavadních 240 na 245 korun. Většina cestujících však využívá některého druhu slev a ty se nezmění,“ řekl v pátek Právu mluvčí ČD Radek Joklík.

České dráhy přesto na některých vnitrostátních linkách svou nabídku naopak rozšíří. Novinkou bude například přímé vlakové spojení Prahy s lázněmi Třeboň a pohraniční stanicí České Velenice, odkud bude možné pokračovat dál do Rakouska.

V mezinárodní dopravě je největší novinkou nové přímé spojení rychlovlakem Railjet Vindobona ze Štýrského Hradce a Vídně přes Prahu do Drážďan a Berlína. Ten na tuto trasu vyjede poprvé v květnu 2020.

Už od 15. prosince pojede více vlaků do Rakouska a Polska. Pro příští letní turistickou sezonu pak ČD jednají se svým polským partnerem o zavedení dalších přímých sezonních vlaků k Baltskému moři.

„Rozšíříme rovněž provoz našich dálkových spojů na trasách Praha–Ostravsko–Košice a Praha–Brno–Vídeň–Bratislava. Ty nově zamíří i do Bohumína a na jižní prodloužené lince z Prahy také do Trnavy, Piešťan, Trenčína a Žiliny,“ sdělil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Notně dopravci od neděle rozšíří možnost platit jízdné kartou, tak jako to ve svých vlacích už sedm let uplatňuje soukromý dopravce Leo Express.

České dráhy dosud cestujícím umožňovaly takovou platbu pouze v rychlovlacích Pendolino. Od neděle to už půjde ve většině vypravovaných spojů tohoto státem vlastněného dopravce.

Podobně RegioJet umožní platit kartou ve svých nových regionální spojích v Ústeckém kraji i v rychlících na lince Brno–Bohumín. A společnost Arriva to zavede nejen na lince Praha–Nitra, ale i v rychlících, které na základě objednávky státu začne nyní provozovat z Prahy do Tanvaldu, Rakovníka, Českých Budějovic a z Kolína do Nového Boru.