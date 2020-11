Ryanair má za letní sezonu ztrátu 5,4 miliardy

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se v prvních šesti měsících svého finančního roku propadla do ztráty 197 milionů eur (5,4 miliardy Kč). Je to poprvé za desítky let, co firma vykázala ztrátu v letních měsících, tradičně pro letectví klíčovém období. Společnost v pondělí uvedla, že v zimním období zvažuje další omezování kapacit kvůli druhé vlně covidu-19 a nově zaváděným protikoronavirovým opatřením.