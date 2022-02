Rusku by se vyřazení ze SWIFT hodně prodražilo. Evropa přesto váhá

Gmail světového bankovnictví. Tak Washington Post vysvětluje, co SWIFT znamená. V posledních dnech se tento bankovní systém stal jakýmsi hlavním symbolem všech možných sankcí namířených na Rusko. Kdyby z něj totiž bylo Rusko vyloučeno, ekonomicky by ho to výrazně zranilo, tvrdí experti.

Už jednou nad Ruskem tato hrozba visela. V roce 2014 neúspěšně požadovala jeho odpojení Velká Británie jako odvetný krok za anexi Krymu. Bývalý ruský ministr financí Alexej Kudrin tehdy odhadoval, že hrubý domácí produkt Ruska by se za rok bez přístupu ke SWIFT snížil o pět procent.

Které země EU jsou proti

O vyloučení země ze systému rozhoduje Rada EU a následně 25členné představenstvo SWIFT, přičemž právě Rada EU se na tom musí shodnout jednomyslně. A to se ve čtvrtek večer znovu nestalo. Proti byly Itálie, Francie, Německo, Maďarsko a Kypr.

Česká republika naopak patří k zastáncům nejtvrdšího postupu vůči Rusku včetně vyřazení ze systému SWIFT.

Státy, které tento razantní krok odmítají, se obávají, že Rusko by v rámci odvety přestalo do Evropy dodávat ropu a plyn. Evropa je především na ruském plynu závislá, konkrétně ze 40 procent. Odříznutí Ruska od SWIFT by navíc znamenalo, že EU by nebyla schopna za dovoz plynu zaplatit a musela by hledat jiné cesty.

Rusko by krvácelo mnohem víc než Evropa

Ačkoliv se tedy SWIFT jeví jako dvousečná zbraň, zároveň není podle analytiků pochyb o tom, že Rusko by krvácelo mnohem více. Například podle Financial Times export ropy a plynu tvoří až 40 procent příjmů Ruska.

Co je to systém SWIFT Jedná se o mezinárodní síť bankovních plateb (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) se sídlem v Belgii. Systém využívá přes 11 000 finančních institucí ve více než 200 zemích světa. V roce 2021 zpracovával systém průměrně více než 42 milionů zpráv každý den. Systém vznikl v roce 1973 jako nezávislá společnost, kterou založily velké evropské a americké banky. Zprostředkovává zabezpečené finanční transakce v rámci vlastní sítě SWIFTNet. Každá banka v něm má svůj vlastní kód BIC. Rada SWIFT čítá 25 členů, kteří rozhodují o případném vyloučení některého státu ze systému. Dosud se tak stalo jednou v případě Íránu. Ten byl v březnu 2012 na čtyři roky odpojen kvůli pokračujícímu rozvoji jeho jaderného programu. Účinek byl pro íránskou ekonomiku devastující. Země ztratila polovinu svých zisků z exportu ropy a 30 procent zahraničního obchodu.

Čínské a ruské klony SWIFT nestačí

Odpojením od SWIFT by Rusko v první řadě muselo hledat alternativy, jak uskutečňovat mezinárodní obchody. „Tyto cesty budou téměř jistě podstatně dražší, komplikovanější, budou trvat déle a nedostanou se, alespoň v prvních fázích, na všechna potřebná místa,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Roklen Pavel Peterka.

Rusko má svůj vlastní ekvivalent SWIFT, podle Peterky je ale jeho funkčnost diskutabilní. „Alternativou je pak i čínský systém. Je však nutné říci, že z pohledu světového toku peněz nedají čínský a ruský klon SWIFT dohromady ani jednotky procent jeho objemu. V jazyce logistiky by to bylo jako nahradit kurýrem na kole flotilu nákladních automobilů a lodí,“ vysvětlil.

V případě vypnutí SWIFT by ruské banky stále mohly provádět mezinárodní transakce, pokud by se dohodly s ostatními bankami, které v systému jsou. Šlo by o dohodu s takzvanými korespondenčními bankami. To však s sebou nese problémy v podobě zdlouhavého a dražšího poplatku požadovaného korespondenční bankou. Ta sama by navíc čelila několika rizikům.

Podrobně to Novinkám vysvětlil ekonom České spořitelny Michal Skořepa. „Ruská banka může například oslovit některý německý bankovní ústav, který má pobočku v Rusku a je zapojen do SWIFT, aby se stal její korespondenční bankou pro další provádění plateb do Německa. Tato německá banka se tak ale vystavuje riziku, že její ruský protějšek bude skrze ni provádět mimo jiné i platby motivované například s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu, aniž by to byla tato německá banka schopna snadno odhalit,“ uvedl.

Dosavadní sankce jsou důležité

Proto je podle Peterky důležitou součástí sankcí právě odstřihávání ruských bank ze světového finančního systému.