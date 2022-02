Rusko zakázalo britským aerolinkám vstup do svého vzdušného prostoru

Rusko zakázalo britským aerolinkám vstup do svého vzdušného prostoru. Oznámila to v pátek ruská federální agentura pro leteckou dopravu Rosaviacija. Krok je odvetou za zákaz letů ruské společnosti Aeroflot do Británie, informovala agentura Reuters.