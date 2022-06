Rusko přiškrcuje Evropě dodávky plynu

O polovinu klesly v pátek dodávky plynu do Itálie a na Slovensko, jimž to oznámil Gazprom. Italská energetická společnost Eni uvedla, že Itálie aktuálně dostává jen 31,5 kubického metru za den. Dodávky plynu do Německa pak klesly dokonce o bezmála 60 procent.