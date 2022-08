Rusko bude s plynem vydírat, ale nezavře ho zcela, míní odborníci

„Nevím, jaké cíle sleduje Rusko – prostřednictvím plynu nás může zatím vydírat, ale peníze za něj potřebuje. Je to takový poker, vyhraje ten, kdo bude mít lepší taktiku a pevnější nervy na blafování, protože do karet si nevidíme,“ řekl Novinkám Kolář, který byl velvyslancem v Rusku necelé dva roky.

Ludvík osobně neočekává, že by Rusové přísun plynu do Evropy zcela zastavili. „Pokud Rusové plyn zcela vypnou, zbaví se možnosti používat jej k nátlaku na Západ. V jejich zájmu je spíš hrát hru ´rozděl a panuj´, snažit se spíš Západ vmanévrovat do pozice, kdy bude muset limitovat pomoc Ukrajině. Rusko si nedělá iluze, že by Západ pomoc zcela zastavil, ale může ji omezit. I to by mohlo převážit misku vah na bojišti na ruskou stranu,“ domnívá se Ludvík.