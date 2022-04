Rusko bude chtít rubly i za další zboží, řekl mluvčí Kremlu

Platební model prosazovaný Kremlem označil Peskov za prototyp plateb v rublech. "Nepochybuji o tom, že se to v budoucnu rozšíří na další skupiny zboží," dodal. Evropské společnosti si podle něj budou moci rychle otevřít rublové účty.

Domácnosti by omezení dodávek plynu postihlo jako poslední

"Nechceme svým zákazníkům komplikovat život. Rusko bylo vždy spolehlivým dodavatelem (...) Vše proto bude rychlé, jasné, srozumitelné," poznamenal kremelský mluvčí. "Jsou to nová pravidla a je třeba je dodržovat. I když, opakuji, pro evropské firmy se de facto nic nezmění. Bude to jiný systém de iure," prohlásil.

Dodávky plynu realizované po 1. dubnu mají být zaplaceny "někdy koncem měsíce nebo na začátku příštího měsíce, tedy v květnu“. "Proto uvidíme, ještě je čas," odpověděl Peskov na otázku, co se stane, pokud si západní firmy odmítnou účty v rublech otevřít. "Bylo by to v rozporu s dekretem podepsaným ruským prezidentem Putinem," upozornil.