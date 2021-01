Rozpočtovou novelu chce Schillerová dát na přelomu února a března

Schillerová neuvedla, o kolik by se měl schválený schodek 320 miliard korun zvýšit. Dopad daňových změn, které byly přijaty až po schválení letošního rozpočtu, bude ale podle ministryně „poměrně reálný”. Daňový balíček v důsledku zrušení superhrubé mzdy letos připraví rozpočet o 87,5 miliardy korun.

Ministerstvo financí podle Schillerové stále pracuje na nové makroekonomické predikci, která bude zveřejněna ve středu 20. ledna odpoledne. „Nemá cenu nějaká předběžná čísla, která mohou být ještě upravena, publikovat,” uvedla ministryně. Podle ní až po zveřejnění prognózy začne ministerstvo pracovat na rozpočtové novele. „Moje představa plus mínus je, že by byla předložena novela na přelomu února a března na vládu a potom do Poslanecké sněmovny,” dodala Schillerová.