Ropné sankce Unie proti Moskvě se dají obcházet, tvrdí FAZ

Ropné sankce EU se zaměřují na vývoz suroviny tankery. Těmi se ruská ropa od počátku roku 2023 nesmí dovážet do Unie.

Zajišťovatelé v EU navíc nebudou smět takový vývoz pojistit, což má zabránit tomu, aby se ruská ropa dostávala tankery do Číny, Indie a dalších zemí.

Jan Blumenthal, šéf německé pobočky obří pojišťovny Lloyd’s, řekl, že západní pojišťovací trhy budou sankce dodržovat. Ihned ale dodal, že pokud budou mít ostatní státy „jinou vůli“, mohou dovoz ruské ropy pojišťovat tamní zajišťovatelé, a kdyby to nezvládli, může je podpořit jejich stát.

„Vnímáme Slovnaftem prezentované obavy i to, že negativní dopad vyvolaných omezení je ze všech členských států nejvýraznější právě na Slovensko,“ sdělilo. Očekává proto zvláštní přístup k penězům od EU.

Hlava AU Macky Sell si podle listu The Guardian stěžoval. že kvůli západním sankcím „už nemáme přístup k obilí z Ruska a zejména k hnojivům“.

Aliance by měla v debatách o své strategii na dalších deset let zvážit, zda Ukrajině neudělit faktické členství spíše než členství „de iure“. Řekl to v pátek ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.