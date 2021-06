Ronaldo pohnul akciemi Coca-Coly. Pořád jsou ale blízko letošních maxim

Ronaldo really caused a dip in coca cola stocks 😭 pic.twitter.com/b3acD6A7Yx

Objevila se také interpretace, že celý pokles Coca-Colu stál 4 miliardy. To ale není pravda. Pohyb kurzu akcie firmu nic nestojí. Je to stejné, jako kdybychom například řekli, že pokud rostou ceny nemovitostí, tak člověk, který bydlí ve vlastním bytě, vydělal částku, o níž vzrostla hodnota jeho bytu. Nebo naopak, pokud by ceny nemovitostí klesaly, že by přišel o částku, o níž cena bytu klesla.