PPF po Kellnerovi povede Bartoníček, šéf divize telekomunikací

Bartoníček (56) nastoupil do PPF investiční společnosti jako výkonný ředitel v roce 1991. Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva Generali PPF Holdingu, který patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikl jako společný podnik PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem holdingu byl do března 2013.