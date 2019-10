Restaurace v Peru ženám dávala menu bez cen, zaplatí vysokou pokutu

Restaurace v peruánské metropoli Lima musí zaplatit pokutu 210 000 sol (1,4 milionu Kč) za to, že ženám v doprovodu mužů dává jídelní lístek bez uvedených cen. Podnik argumentuje tím, že ženy si rády „užívají romantický večer” a nedělají si starosti o to, co která položka stojí. Uvedla to v úterý agentura AP.