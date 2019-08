Restaurace a kantýny se bojí, že bez stravenek přijdou o zákazníky

Že se nejedná o planou úvahu přitom dokazují čísla. Když si nedávno nechala Asociace malých a středních podniků dělat průzkum na téma stravování, vyšlo jí, že lidé se stravenkami chodí na oběd třikrát častěji než ti, kteří žádné stravenky nedostávají. A hned dvě třetiny současných stravenkářů pak přiznaly, že by v případě zrušení poukázek obědvání v restauracích omezily.

Data z velkého průzkumu jsou důležitá proto, že právě nyní je na stole iniciativa ministryně Aleny Schillerové, která chce do fungujícího stravenkového systému zasáhnout. Přichází s návrhem, podle kterého by současná zákonná úprava se zvýhodněním závodního stravování a stravenek byla doplněna ještě o takzvaný neúčelový výdajový paušál.

Jinými slovy – firmy by si mohly vybrat, zda budou zaměstnancům dávat stravenky, nebo nezdaněnou hotovost. Tento na první pohled líbivý záměr má ale podle mnohých odborníků výrazné negativní dopady – ve stravovacím byznyse nejen pro restaurace, ale i pro kantýny, dále pro zaměstnance i jejich chlebodárce a v konečném důsledku i pro stát.

„Co se stane, když dám zaměstnancům možnost volby? To je jako kdybych jim dal do ruky tisíc korun v hotovosti a řekl, že chci, aby tuto tisícikorunu použili na obědy. Anebo aby si jí od teď každý měsíc uložili stranou na důchod. Kolik z nich to udělá? První měsíc možná 30%, další měsíce už skoro nikdo,“ říká k návrhu ministerstva financí prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Jeho slova potvrzují další fakta z průzkumu: Z lidí, kteří nemají stravenky, chodí pravidelně na oběd jen necelá pětina a každý desátý neobědvá vůbec.