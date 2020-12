Řadě firem už docházejí rezervy

Řada firem sáhla do rezerv i kvůli nákupu ochranných pomůcek. „Částečně v jarních měsících ano, protože jsme nakupovali roušky do našeho portfolia,“ potvrzuje mluvčí textilky Adler Czech z Ústí nad Labem Marie Logrová.

Celkem 58 procent zástup­ců firem v průzkumu uvedlo, že zatím nemuseli přistoupit k nouzovému financování své firmy. Pokud už museli nějaké finance do firmy dostat, pak to bylo nejčastěji právě formou čerpání rezerv. Komerční úvěr si kvůli dopadům koronavirové krize vzalo zatím jen šest procent firem. Patnáct procent firem využilo ještě jiný způsob financování – to se týká především malých a středních firem.