Ptačí chřipku se na Pardubicku podařilo zastavit

„Všechny vzorky, které byly v pondělí odebrány, tedy vzorky z brojlerů ve Slepoticích a taktéž z brojlerů v Moravanech, byly negativní. To je velice dobrá zpráva,“ řekl v úterý ráno na improvizovaném brífinku ředitel Krajské veterinární správy Pardubice Josef Boháč. Zlikvidovat se tak nemusí čtvrt milionu brojlerů, které společnost celkem chová, jen 130 tisíc přímo ve Slepoticích. A šest tisíc krůt ve stejném areálu.

Farma s ptačí chřipkou nechala v noci branku do areálu dokořán

Už v pondělí večer začala likvidace nakaženého chovu krůt. „Kolem 20. hodiny začala vlastní akce. Hermeticky byla uzavřena budova, kde firma chovala krůty, a pak byla hala zaplynována. Tento proces bude pokračovat ve všech slepotických halách nepřetržitě 24 hodin do pátku. Používá se oxid uhličitý, aby zvířata nejprve usnula a pak se už neprobudila,“ popsala postup likvidace nakažené drůbeže mluvčí hasičů Horáková.

Dozorující veterinář Právu proces likvidace popsal poněkud drsněji. „Krůty se udusí ve spánku. Je to humánní, nic lepšího není,“ pokrčil rameny.

V úterý ráno začaly do Slepotic přijíždět první tahače asanačního ústavu z Věže na Havlíčkobrodsku. Na kontejnerech musí odvozit asi 140 tun uhynulých ptáků. Naložení na auta na sebe vzali hasiči. Nestačí jenom ti profesionálové z Pardubic, Hlučína a Jihlavy, pomáhají i dobrovolní hasiči.

Od úterý je jich ve Slepoticích na střídačku přibližně šedesát v ochranných oblecích a dýchacích přístrojích. „Pracujeme ve dvanáctihodinovém režimu. Na vynášení usmrcených krůt z haly se točí po půlhodině, takže směna má čtyřiadvacet lidí,“ řekl Právu ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský. „V halách s brojlery to bude složitější, takže na každou dvanáctihodinovou směnu potřebujeme 32 lidí. Měli bychom do pátku vyskladnit,“ dodal šéf hasičů.

Hasiči vstupují do haly, která je vlastně obří plynovou komorou, až po vyvětrání a po změření koncentrace oxidu. Ručně mrtvá zvířata házejí do lopaty nakladače a ten je pak přehazuje do kontejneru. Auto, než opustí areál, musí projít velmi důkladnou a důslednou dezinfekcí. Tři hasiči ve žlutých kombinézách a dýchacích přístrojích se zaměřují na dezinfekční lince především na podvozek a pneumatiky. Mytí vozidla trvá přibližně čtvrthodinu.