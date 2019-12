Průzkum: Polovina Čechů míní, že do dvou let přijde krize

Důvěra v ekonomy roste s věkem. Přesto ale poměrně velká část Čechů (38 procent), neví, co si má o zprávách o možném propadu ekonomiky myslet. "Světové trhy za sebou mají s malými zakolísáními 11 let růstu. Zákonitě to znamená, že řada ekonomů věští další krizi. Korekce samozřejmě dříve či později přijde. Rozhodující ale bude to, jak se projeví v konkrétní ekonomice či domácnosti a zda na ni budeme připraveni," uvedl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.