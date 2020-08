Prognóza ČNB: Propad české ekonomiky bude horší, než se čekalo

Rusnok: Šok to je, ale hlubší deficit si dovolit můžeme

Guvernér zároveň uvedl, že s novou prognózou je konzistentní stabilita domácích tržních úrokových sazeb do poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst.

Bankovní rada ČNB ve čtvrtek jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Změna úrokových sazeb ČNB je podle Rusnoka do konce roku málo pravděpodobná.

"Nemyslím si, že by nastalo něco mimořádného, co by vyžadovalo naši reakci... Nestojíme před žádnou akutní potřebou změny naší měnové politiky," řekl Rusnok. Dodal, že nová prognóza je pro příští rok méně optimistická, a celkové ekonomické prostředí tak podle guvernéra bude bránit rychlému návratu sazeb k normálu.