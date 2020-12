Prodeje nových aut v prosinci rostou téměř o pětinu

Jen za prvních deset pracovních dní měsíce přibylo v registru více než 10 000 nových osobních vozů. Za celý měsíc by tak jejich počet mohl přesáhnout 22 000. To je o 4500 více než v listopadu. Za celý rok by to znamenalo 205 tisíc prodaných aut, tedy o 18 procent meziročně méně.