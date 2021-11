Prodej elektrických aut dál roste, trhu vládne Čína

Podle studie PwC by na konci letošního roku mělo po celém světě jezdit asi 15 milionů hybridních a elektrických aut. Růst přitom nepoleví, v průběhu následujících pěti let by se tento počet měl víc než ztrojnásobit, na konci roku 2026 by to mělo být 52 milionů vozů.