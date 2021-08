Prodej dálničních známek je zatím slabší

K 29. červenci se prodalo 4,5 milionu dálničních známek v celkové hodnotě 4,3 miliardy korun. Za celý loňský rok bylo prodáno šest milionů známek. Letošní prodeje tak ukazují na slabší rok, i když by to ještě mohl napravit srpen a pak i předvánoční zájem.

Během léta totiž čísla výrazně vzrostla. „Ukazuje se, že lidé pochopili základní výhodu elektronických známek, a to je časová flexibilita, protože během jara prodeje nebyly tak silné jako teď. Lidé tedy s nákupem vyčkávali a nyní s odjezdem na dovolenou si známky začali zase hojně pořizovat,“ řekl Právu Martin Opatrný, mluvčí státního podniku Cendis, který je provozovatelem systému dálničních známek.

Od začátku spuštění systému dělají někdy lidé chybu ve vyplňování své SPZ. Pokud si navíc známku koupí na e-shopu s platností ihned po zaplacení, nemohou to už stornovat. Pro nakupující má Opatrný jednoduchou radu: „Nejjednodušší je pořídit si dálniční známku s několikadenním předstihem, protože pokud udělám chybu, tak to do té doby můžu bez problému opravit.“