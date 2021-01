Prodej Carrefouru zablokujeme, vzkázal do Kanady francouzský ministr

„Moje odpověď je naprosto jednoznačná: my takové ujednání nepodporujeme. To naše 'ne' je zdvořilé, ale je to jasné a konečné 'ne',” dodal s tím, že akvizice firem, jež vláda považuje za strategické, podléhají investičnímu kontrolnímu mechanismu a vyžadují, aby je schválil regulátor.