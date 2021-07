Prodej aut v EU v červnu zpomalil růst na 10,4 procenta

Všech 27 sledovaných trhů ale vykazuje za letošní rok podobné výsledky – ve většině zemí to je silný meziroční nárůst, a to včetně největších evropských automobilových trhů. V Itálii se od ledna do června prodalo o 51,4, ve Španělsku o 34,4, ve Francii o 28,9 a v Německu o 14,9 procenta více vozů než v první polovině loňského roku. ČR vykázala meziročně o 18,7 procenta více prodaných vozů.