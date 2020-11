Proboha, už otevřete, modlí se živnostníci

Pojedeme dvanáctky, to bude fičák

Teď se obává, jak to s otvíráním vlastně bude, když i sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ještě ve čtvrtek večer sděloval, že otevření je padesát na padesát. A už vůbec nikdo neodhadne, na jak dlouho a zda nepřijde za chvíli třetí vlna zákazů.

„Už jsem si doma připravila věci na Vánoce, protože až se otevře, bude takový nával, že už nebudu nic stíhat. Pojedeme dvanáctky, to bude fičák. Šéfové i mně volá čím dál tím více klientů, jsou už zoufalí, potřebují ostříhat,“ říká kadeřnice Míša z Černošic.

Kdy se otevře, s napětím sledují také hospodští. Bezmála 90 procent hospod a restaurací spustí provoz okamžitě, kdy jim to vláda umožní, vyplynulo z průzkumu Plzeňského Pra­zdroje na vzorku 8200 podniků. Dvě procenta hospod zůstanou zavřená zřejmě natrvalo, některé chtějí otevření odložit na období, kdy budou moci nabízet služby bez omezení.

„Těším se na otevření víc než na Vánoce. A od lidí, kteří k nám chodí pro čepované pivo do výdejního okénka, vím, že oni se těší snad ještě více než my,“ říká výčepní pražské restaurace U Kruhu Simon Balonek. Upravili zde toalety, položili novou podlahu u výčepu, naolejovali trámy historického stropu, vymalovali na venkovní zahrádce.

„Hosté si již dělají nezávazné rezervace na prosinec, i když vědí, že nic není definitivní,“ uvádí Yvona Schulzová z Radegastovny Aura v Ostravě. Zde nakoupili nové nádobí. To v brněnské restauraci Tusto nově potáhli židle a nalakovali stoly. Hospody a restaurace mají podle mluvčího Prazdroje Zdeňka Kováře připravené dezinfekce u vchodů i na toaletách, pravidelně budou ošetřovat stoly a dezinfikovat interiéry, důkladně budou čistit sklo, nádobí i technologie.

Také majitelka řevnického knihkupectví Leamos Zuzana Drhličková je odhodlaná v pondělí otevřít. „Nebude to snadné, protože se stále soustředíme na vyřizování objednávek na dálku, knihy máme navezené na hromadách pro e-shop. Ale jsme schopni se přes víkend připravit,“ řekla Právu.

Vadí jí, že vláda nechává žít malé podnikatele v nejistotě. „Nepřipadá mi fér, že až v neděli rozhodnou, zda nás nechají v pondělí otevřít, či nikoliv. Kdybychom to věděli už ve středu nebo ve čtvrtek, bylo by to pro nás mnohem snazší,“ dodala.