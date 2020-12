Přívaly sněhu v Alpách přerušily dodávky ropy do jižního Německa

TAL měří 753 kilometrů. Ze svého výchozího bodu na pobřeží Jaderského moře vede na sever přes Rakousko do bavorského Ingolstadtu, odkud pokračuje na západ do Karlsruhe. V Ingolstadtu se na něj napojuje ropovod IKL, který od roku 1996 dopravuje ropu do Česka a tvoří tak alternativu pro dodávky z východu ropovodem Družba. Česko jím odebírá primárně nízkosirnou neruskou ropu pro rafinerii v Kralupech nad Vltavou.