Příprava stavby nové ranveje na letišti v Praze nemůže pokračovat

Krajský soud zrušil aktualizaci kvůli tomu, že kraj nezohlednil některé zdroje hluku a emisí. Stavbu dráhy mělo letiště naplánovanou na rok 2025, cílem bylo zvýšit kapacitu letiště. Vedle stavby nové ranveje za devět miliard chystá letiště rozšíření druhého terminálu za 16 miliard korun. To by mělo být dokončeno do roku 2028.