Případná mimořádná daň by prošla legislativním procesem do konce roku, tvrdí šéfka TOP 09

Daň by se podle Pekarové Adamové mohla týkat firem, které na současné situaci vydělávají bez toho, že by inovovaly své produkty a získávaly více klientů. TOP 09 se podle ní obecně nebrání zavedení jednorázové mimořádné daně nebo daně, která by platila po omezenou dobu.

Podle Schillerové by měl nejdřív kabinet parametry projednat za zavřenými dveřmi. Vláda také nevyužívá nadstandardní inflační příjmy, poznamenala. "Nevyřeší to strukturální deficit, řeší to přechodnou dobu," uvedla k mimořádné dani. Banky by podle ní mohly spíše přispívat do fondu například na investice.