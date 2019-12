Přední světové banky chystají největší propouštění od 2015

Hlavní podíl na propouštění mají banky v Evropě, a to téměř 82 procent. Evropské banky navíc čelí dodatečným nákladům kvůli negativním úrokovým sazbám.

Za posledních šest let, včetně letošního roku, banky oznámily zrušení více než 425 tisíc pracovních míst. Ve skutečnosti je údaj zřejmě ještě vyšší, protože mnoho bank ruší pracovní místa, aniž by své plány zveřejnily.