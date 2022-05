Přední ekonomové se přou: Může za inflaci ČNB, nebo „covidové“ peníze?

„Politika centrálních bank byla od roku 2008 extrémně uvolněná po extrémně dlouhou dobu a to do ekonomik přineslo velké množství peněz, takže se vytvořilo inflační podhoubí,“ uvedla Zamrazilová minulý týden v on-line debatě Nekončící inflační vlna, kterou uspořádal Institut pro politiku a společnost.

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák její závěry potvrdil. „Jsou to přesně faktory, které jsou jednoznačné a do inflace se přelít musely. Těžko si představit, že bychom dnes inflaci mohli něčím odbourat. Je to dáno tím, co se stalo v minulosti,“ uvedl.