Prazdroj od října zdraží některá balená piva

Do znovunastartování celé ekonomiky a společnosti po koronavirové krizi investoval Prazdroj přes 300 milionů korun. Podpořil tak restaurace a hospody, ale i obchody, spotřebitele, své zaměstnance i obyvatele žijící v blízkosti jeho pivovarů.

Letošní zdražení zdůvodňuje pivovar svojí obchodní strategií. Zvýšení cen zároveň zhruba kopíruje letošní vývoj inflace. Prazdroj v posledních měsících investoval do výroby, zejména do balených piv. Příkladem je letos dokončená stavba nové linky na stáčení piva do plechovek v pivovaru Radegast v Nošovicích za téměř 600 milionů korun.