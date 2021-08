Praha opraví Průmyslový palác

Pevně věřím, že letos tu dlouho očekávanou rekonstrukci skutečně zahájíme. Městská rada potvrdila vítěze veřejné zakázky na zhotovitele, kterým se stalo konsorcium firem vedené skupinou Metrostav. Poběží ještě 15denní lhůta, ve které mohou vznést účastníci námitky. Od požáru levého křídla Průmyslového paláce uběhlo třináct let a celou dobu se slibuje, že se opraví. Jsem rád, že se už začne.

Počítáme s tím. Zakázka se rozloží do tří let, náklady město neponese naráz. Měli jsme štěstí, protože nabídky jsme obdrželi už před tím turbulentním vývojem na stavebním trhu. Cena 2,2 miliardy korun bez DPH, s DPH zhruba 2,6 miliardy korun zvítězila jako nejnižší a myslím, že je pro hlavní město velice dobrá. U podobně rozsáhlé akce nelze vyloučit komplikace. To platí i pro harmonogram, který se předpokládá na 2,5 roku, 30 měsíců.