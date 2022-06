PPF se nově zaměří na Evropu, čínský Home Credit chce prodat

Těžiště investic skupiny PPF by nyní mělo být v Evropě. PPF pokračuje v úplném opouštění ruského trhu, na trzích spotřebitelského financování v Asii chce hledat partnery. V Číně by chtěla tamní Home Credit postupně prodat. Doma pak chce dál rozvíjet Air Bank. Nové plány společnosti přiblížil ředitel PPF Jiří Šmejc, který do čela skupiny nastoupil v červnu.