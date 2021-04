Pošta propustila 1229 zaměstnanců

Česká pošta (ČP) na začátku března propustila přes tisíc zaměstnanců. Ještě v listopadu vedení státního podniku počítalo s tím, že by v rámci úspor a restrukturalizace mohlo odejít až o 300 pracovníků víc. Zároveň se ale pošťákům od dubna zvýší tarifní mzdy, a to o 3,9 procenta. Deníku Právo to sdělil mluvčí ČP Ivo Vysoudil.