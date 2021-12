Pomůžeme lidem zasaženým energetickou krizí, slíbil za novou vládu Jurečka

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) poroste cena elektřiny v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent. Podle předchozí vlády má na zdražování vliv hlavně rostoucí cena emisních povolenek, které mají vliv na cenu energie 20 až 30 procent. Bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) poslala v minulých týdnech Sněmovně návrhy tří zákonů ke zmírnění dopadů růstu cen, a to o snížení DPH, o obchodování s povolenkami a o podporovaných zdrojích energie.

Sněmovna je však nakonec neprojednala. Jurečka tehdy uvedl, že předlohy vlády ANO a ČSSD v demisi jsou plošným rozdáním peněz a nepomůžou lidem, kteří pomoc kvůli cenám elektřiny a plynu skutečně potřebují. Vyslovil se pro adresnou pomoc lidem, kteří by se ocitli kvůli vysokým cenám energií v tíživé finanční situaci.

Cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupila v polovině týdne na více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by mohla do konce letošního roku vzrůst na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu.