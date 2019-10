Polský miliardář chce postavit první jadernou elektrárnu v zemi

Michal Solowow a jeho chemická firma Synthos bude spolupracovat s americko-japonskou firmou GE Hitachi Nuclear Energy na vývoji technologie pro malý jaderný reaktor. Podle podepsaného memoranda by reaktor s výkonem 300 megawattů mohl být na jihu Polska dokončen už v roce 2027. To je o šest let dříve, než plánuje spustit první jadernou elektrárnu v zemi vláda.