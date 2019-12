Poláci chtějí podle Greenpeace obejít české výhrady k těžbě uhlí u hranic

Polské společnosti, která je obdobou českého ČEZu, totiž vyprší na konci dubna dosavadní povolení k těžbě. Namísto projednávání nového teď ale PGE požádala o prodloužení toho stávajícího o dalších šest let.

„PGE našla skulinu v polském zákoně. Stávající těžbu povolenou v roce 1994 chce prodloužit bez účasti veřejnosti, bez konzultace se sousedními státy, bez vyhodnocení vlivů na životní prostředí a v rozporu s legislativou Evropské unie o 6 let jen proto, že se původní projekt na rozšíření dolu zpožďuje a začíná mít velké problémy,” potvrdil Lukáš Hrábek, mluvčí Greenpeace. „Skandální je už jen fakt, že česká strana nebyla o nové žádosti o prodloužení těžby vůbec informována,” dodal.

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (SLK) spustila PGE, které stávající povolení k těžbě vyprší už na konci dubna, záložní plán. „Poláci pochopili, že EIA nebude tak rychle, jak ji potřebují. Oni si schválí prodloužení těžby v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru a myslím si, že to bude znamenat, že tam žádné přeshraniční projednávání nebude. Že to bude s vyloučením veřejnosti,“ řekl ČTK Půta. Postup Poláků je podle něj důkazem, že polská strana považuje výrobu elektřiny z uhlí v Turówě za klíčovou pro svou energetiku. „A že jsou připraveni podniknout všechny kroky, které mají k dispozici, aby to na konci dubna pokračovalo dál,“ dodal hejtman.