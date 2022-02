Pojišťovny vrací rekordní částky za léky

Pojišťovny vracejí přeplatky za léky čtyřikrát do roka, vždy za každé kalendářní čtvrtletí. Evidují ale i pacienty, k nimž nevede žádná stopa. „Za první až třetí čtvrtletí se nám nepodařilo doručit 9600 plateb v celkové výši čtyři miliony korun. Jedná se zejména o nezdařilé platby prostřednictvím poštovní poukázky,“ upozornila mluvčí Schillerová.

Starší klienti přitom patří mezi skupinu lidí, kterým pojišťovny přeplatky nejvíce vracejí. „Nejpočetnější skupinou jsou senioři nad 70 let. U nás je to téměř 458 tisíc klientů a vráceno jim bude 81 procent z celkové částky, téměř 488 milionů,“ informovala mluvčí VZP Plívová.

Pro seniory nad 70 let a pro občany s přiznanou invaliditou ve II. nebo III. stupni činí ochranný limit 500 korun. Pro děti a osoby nad 70 let je to 1000 korun a pro ostatní občany 5000 korun.